A punta de pistola y a plena luz del día roban cargamento de Apple: ¿en cuánto estaba valorado?

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este jueves que tres hombres fueron acusados formalmente por el secuestro a mano armada de un camión de reparto cargado de productos Apple, ocurrido frente a la tienda Apple Store del centro comercial Americana Manhasset Mall, en Long Island.

Los imputados fueron identificados como Alan Christhofer Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez y Ennait Alexis Sirett-Padilla, quienes enfrentan cargos por robo bajo la Ley Hobbs, conspiración para cometer robo bajo la Ley Hobbs y transporte interestatal de bienes robados.

De acuerdo con las autoridades federales, los acusados comparecerían ayer ante la jueza magistrada federal Anne Y. Shields en el tribunal federal de Central Islip.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.; el subdirector a cargo del FBI en Nueva York, James C. Barnacle Jr.; y el comisionado del Departamento de Policía del Condado de Nassau, Patrick J. Ryder.

“Según las acusaciones, estos acusados cometieron un robo violento y descarado a plena luz del día que aterrorizó a las víctimas y puso en peligro al público en uno de los centros comerciales más populares de Long Island”, declaró Nocella.

Mientras, Barnacle sostuvo que los sospechosos “amenazaron con armas de fuego a dos empleados inocentes antes de secuestrar y robar su camión de reparto por pura avaricia”.

Según documentos judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del 3 de enero de 2026, cuando los acusados, junto a otros cómplices, interceptaron un camión de reparto estacionado frente a la tienda Apple del centro comercial mientras dos empleados se preparaban para entregar mercancía.

El cargamento contenía computadoras portátiles MacBook, iPhones, iPads, Apple Watches y otros accesorios valorados en más de 1.2 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que tres hombres armados obligaron a uno de los repartidores a entrar en la parte trasera del camión, donde le ataron las manos con bridas plásticas, mientras que el otro empleado fue obligado a conducir hasta un estacionamiento aislado detrás de un edificio de oficinas en Northern Boulevard, en Manhasset.

Posteriormente, ambos empleados fueron inmovilizados dentro del vehículo mientras los sospechosos transferían toda la mercancía a un camión de Home Depot alquilado presuntamente por Cedeno-Ferrer utilizando una licencia falsa de Pensilvania.

Tras completar el robo, los hombres abandonaron el lugar dejando a las víctimas encerradas en el camión. Una de ellas logró liberarse y llamar al 911.

La investigación reveló que la mercancía robada fue trasladada posteriormente a Nueva Jersey y almacenada en una unidad alquilada en Paterson, donde cámaras de vigilancia captaron a Mejia-Nunez y Sirett-Padilla movilizando los productos robados hacia un camión U-Haul y otro vehículo.

El camión utilizado en el robo fue encontrado abandonado en el Bronx el 5 de enero de 2026. Dentro del vehículo, las autoridades recuperaron una copia del contrato de alquiler con huellas dactilares de Cedeno-Ferrer.

Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, de ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

El caso está siendo procesado por la Sección Penal de la División de Long Island de la Fiscalía Federal, bajo la dirección del fiscal auxiliar Paul G. Scotti.