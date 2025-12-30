Diplomacia
Putin ve ataque residencia llevará revisar los acuerdos
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Kiev de atacar la residencia de Putin en Nóvgorod con 91 drones
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió ayer, lunes, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.
Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron ayer ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev. “Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, dijo Ushakov.
Zelenski lo niega
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia de Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.