¿Quiénes asesinaron al español Antonio Jiménez López y cómo planificaron el crimen?

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó que fue esclarecido el homicidio ocurrido en la comunidad Palo de Damajagua, distrito municipal de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde fue encontrado sin vida un hombre dentro de un vehículo el pasado 20 de septiembre de 2025.

Se trata del ciudadano español Antonio Jiménez López, de 78 años, cuyo cuerpo fue hallado, dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, presentando herida de bala en la cabeza.

Las investigaciones desarrolladas por agentes del DICRIM, en coordinación con el Ministerio Público, incluyeron el levantamiento de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda, allanamientos y otras diligencias técnicas que permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer la presunta participación de varias personas en el hecho.

Como resultado de las pesquisas fueron identificados y arrestados Patria Eridania Gómez Jiménez; Leonardo Cruz (a) Leo; Ángel Simeón Ramírez Tavares; Lorenzo Osoria López (a) Chato; Julio César López Michel y Jesús Ramiro Fernández (a) Ramirito, mediante órdenes judiciales emitidas por un juez competente por presunta violación a varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con asociación de malhechores y homicidio, así como disposiciones de la Ley 631-16 sobre armas.

Policía Nacional junto al Ministerio Público esclarece homicidio de ciudadano español en Esperanza, provincia ValverdeFuente externa

Durante los allanamientos realizados en distintas residencias, las autoridades lograron recuperar el arma de fuego calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para cometer el homicidio. La pistola fue sometida a análisis balísticos por parte de la Policía Científica, arrojando coincidencia positiva en todas sus características individuales con un casquillo levantado por la Policía Científica en la escena del crimen.

Planificación del crimen

Según las investigaciones, el homicidio habría sido coordinado por Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del hoy occiso, junto a Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz (a) Leo; Ángel es compadre de la autora intelectual, mientras que Leonardo es amigo de ésta. Los tres habrían financiado y organizado el plan para ultimar al español Jiménez López.

Los investigadores establecieron que Leonardo Cruz contactó a Lorenzo Osoria López (a) Chacho, a quien le entregó RD$200,000 pesos como adelanto del pago acordado para ejecutar el crimen, comprometiéndose a completar otros RD$200,000 una vez se materializara el crimen. Posteriormente, Osoria López contactó a Julio César López Michel, quien habría aceptado participar en la ejecución del homicidio.

Policía Nacional junto al Ministerio Público esclarece homicidio de ciudadano español en Esperanza, provincia ValverdeFuente externa

De acuerdo con el expediente investigativo, Julio César López Michel habría sido quien disparó contra la víctima. Posteriormente entregó el arma a Lorenzo Osoria López (a) Chato, quien a su vez la habría confiado a Jesús Ramiro Fernández (a) Ramirito para que la guardara en su residencia, lugar donde fue recuperada por los agentes actuantes durante un allanamiento.

El caso fue sustentado con evidencias materiales, análisis técnicos y testimonios recopilados durante el proceso investigativo. Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.