Quiénes son los candidatos de las elecciones en Honduras y qué propone cada uno

Los tres principales candidatos presidenciales en Honduras para las elecciones que se realizarán el 30 de noviembre cerraron el pasado domingo 23 su campaña electoral con acusaciones de planes de fraude, en medio de la preocupación de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos por elecciones libres.

Más de seis millones de hondureños podrán votar en las elecciones generales, en las que se han planteado dudas sobre una correcta distribución del material electoral y reclaman que las Fuerzas Armadas no se inmiscuyan en el escrutinio o que no haya violencia, como ocurrió en los comicios de 2017.

Estas son las principales propuestas de los tres candidatos que van por la primera posición del Estado hondureño.

Rixi Moncada (Libre)

La precandidata presidenciable del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, ha apostado por tres ejes principales.

Su enfoque está en transformar las estructuras económicas, judiciales y sociales del país, proponiendo eliminar o reformar la central de riesgos financieros para facilitar el acceso al crédito. Además, apoya la Ley de Justicia Tributaria, bajo el principio de que quien más tiene, más debe pagar.

También impulsa la eliminación de privilegios corporativos y exoneraciones fiscales y legales.

Un análisis general de expertos apunta que, en el caso del Partido Libre, ha predominado el discurso sobre la desigualdad, las brechas sociales y, más recientemente, la atención al mercado financiero.

Nasry Asfura (Partido Nacional)

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, fundamenta su plan de gobierno en una visión de ética pública con políticas sociales y económicas que generen sinergias hacia el empleo y la cohesión social.

En materia de seguridad, encuadra sus acciones bajo el lema: “Seguridad es trabajar y vivir sin miedo”.

Además, propone fortalecer la investigación criminal, impulsar la prevención social mediante trabajos comunitarios y ampliar oportunidades en educación, salud y generación de riqueza.

La lucha contra la corrupción también figura como uno de sus pilares.

Expertos señalan que, en el Partido Nacional, los temas predominantes han sido empleo, institucionalidad y seguridad.

Salvador Nasralla (Partido Liberal)

El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, señaló que su mandato se enfocará en pilares como un tratado de extradición permanente, fortalecimiento del Estado de derecho, bienestar social, seguridad alimentaria y prosperidad rural, así como el bienestar económico.

Asimismo, estableció tres temas prioritarios: trabajo, seguridad y transparencia.

En el primer pilar, Nasralla afirmó que Honduras carece de una institucionalidad sólida, por lo que trabajará para que la ley se cumpla de manera estricta.

Analistas han advertido que muchos candidatos presentan qué harán, pero no necesariamente explican cómo lo harán, además de que algunos desconocen la dimensión real de los problemas del país, como el alto nivel de desempleo formal y la fuerte informalidad económica.

A medida que los candidatos socializan sus propuestas, persiste un sector que espera medidas más específicas en áreas como migración, inseguridad jurídica y salud.

La decisión más importante sobre quién gobernará Honduras queda en manos de los ciudadanos.

El llamado es a votar, sin importar por quién, pidiendo también discernimiento para elegir a quienes puedan traer bienestar, seguridad y salud al país.