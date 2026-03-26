Raúl Castro está en el diálogo EU

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LA HABANA. AP

El mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos participa el expresidente Raúl Castro y que aún no han llegado a un acuerdo.

Díaz-Canel mantuvo una entrevista de más de una hora con el dirigente de la izquierda española, Pablo Iglesias, quien viajó a la isla como parte de una delegación de 600 activistas de 33 países que llegaron la semana pasada para traer ayuda humanitaria.

“Un proceso de conversaciones que llegue a un acuerdo es un proceso largo”, expresó el gobernante a Iglesias quien produjo la entrevista para Canal RED y que fue difundida por los medios de prensa oficiales de la isla el miércoles.

"Primero hay que construir el canal de diálogo. Después hay que construir agendas comunes de intereses para las partes y que las partes demuestren la intención de avanzar y de verdad comprometerse con el programa a partir de la discusión de esas agendas”, manifestó.

Cuando se le preguntó qué pedía Estados Unidos de Cuba en esa conversación, contestó: “ese momento no ha llegado”.