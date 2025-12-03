La RD extiende exención de pasaportes fines turísticos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- EFE

La República Dominicana prorrogó la exención de la obligación de portar pasaportes con vigencia mínima de seis meses para fines turísticos a ciudadanos de países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU e Inglaterra.

De esta forma, los nacionales de dichos países podrán entrar como turistas en la República Dominicana con pasaportes que tengan una vigencia menor de seis meses durante el periodo que dichos documentos tengan validez. La Dirección General de Migración (DGM) explicó que esta medida fue puesta en vigencia en mayo del 2024 y ahora se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2026 para “facilitar el ingreso de turistas de estos países que son los principales mercados para República Dominicana". De acuerdo con las autoridades dominicanas, esta decisión busca “eliminar barreras”.