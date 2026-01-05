Reabren las operaciones aéreas en PR

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Gobierno de Puerto Rico informó ayer del aterrizaje este domingo de los primeros vuelos comerciales estadounidenses tras el restablecimiento del acceso aéreo a la isla luego de que las autoridades de EE.UU. suspendieran el transporte por el operativo militar en Venezuela.

Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C., detallaron fuentes oficiales en un comunicado de prensa. “Inmediatamente a la medianoche, una vez se restableció el acceso aéreo, activamos la Fase III del plan de trabajo para mitigar en los visitantes los efectos del cierre del espacio aéreo”, expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en la nota.