Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo
Cayó nICOLÁS maduro

Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Llegan vuelos

Reabren las operaciones aéreas en PR

Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C.

Fingió ser asistente de vuelo y reservó 120 vuelos gratis: condenado en Estados Unidos

Fingió ser asistente de vuelo y reservó 120 vuelos gratis: condenado en Estados Unidos

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

El Gobierno de Puerto Rico informó ayer del aterrizaje este domingo de los primeros vuelos comerciales estadounidenses tras el restablecimiento del acceso aéreo a la isla luego de que las autoridades de EE.UU. suspendieran el transporte por el operativo militar en Venezuela.

Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C., detallaron fuentes oficiales en un comunicado de prensa. “Inmediatamente a la medianoche, una vez se restableció el acceso aéreo, activamos la Fase III del plan de trabajo para mitigar en los visitantes los efectos del cierre del espacio aéreo”, expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en la nota.

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking