Reacción de países y las medidas económicas ante crisis en Medio Oriente

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La guerra en Medio Oriente está empujando a varios países a tomar medidas para contener el impacto económico derivado del conflicto.

En República Dominicana, el Gobierno anunció este jueves que destinará RD$1,000 millones para subsidiar los precios de los fertilizantes durante tres meses, ante el alza abrupta y la escasez de estos insumos en el mercado internacional, situación asociada a las tensiones geopolíticas.

La información fue ofrecida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que la disposición forma parte de un paquete de acciones orientadas a mitigar los efectos que pueda generar la crisis internacional en la economía local.

El conflicto también ha comenzado a reflejarse en el bolsillo de los dominicanos. En solo una semana, el Gobierno dispuso aumentos de RD$10 en las gasolinas y el gasoil, tanto regular como premium, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) mantuvo su precio sin variación.

Pero República Dominicana no es el único país que ha adoptado medidas para enfrentar la presión económica derivada de la crisis en Medio Oriente. En Europa también se han activado planes de contingencia.

El Gobierno español aprobó este viernes un plan de 80 medidas fiscales y de otro tipo para compensar los perjuicios de la guerra de Irán y la crisis de Oriente Medio por valor de 5.000 millones de euros (5.750 millones de dólares).

El plan, que entrará en vigor mañana, incluye rebajas de los impuestos de la energía, descuentos para grupos sociales vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

El Gobierno español también aprobó otro decreto para la paralización temporal de los precios del alquiler de vivienda.

Electricidad

– Rebaja del impuesto del valor añadido (IVA) del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

– Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

– Rebaja del impuesto especial, que abonan los consumidores y pasa del 5,11 % actual al mínimo del 0,5 %.

Gas

– Reducción del 21 % al 10 % del IVA del gas natural, los pélets y la leña.

– Congelación del precio máximo de venta del gas butano y del propano.

Grupos sociales y sectores productivos más afectados

– Bono social eléctrico: mejora del descuento para hogares vulnerables (del 42,5 %) y vulnerables severos (del 57,5 %) hasta fin de año.

– Bono social térmico: incremento de la ayuda mínima a 50 euros.

– Garantía de suministro de agua y energía.

– Ayuda directa de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y ayuda equivalente para fertilizantes.

– Bonificación en un 80 % de los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros.

– Ampliación en 300 millones de euros de la línea de créditos públicos para financiación del sector agroalimentario y pesquero.

Electrificación y renovables

– Deducciones del impuesto de las personas físicas (IRPF) para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.

– Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo eléctricos, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

– Aumento de la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.

– Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.

– Deducciones del 15 % del IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

Medidas laborales

– Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra.

– Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos al centro de trabajo.

Vivienda

– Paralización temporal de los precios del alquiler.

– Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según fuentes de Sumar, socio de la coalición de gobierno con los socialistas.