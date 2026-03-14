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El petróleo de Texas (WTI) subió este viernes un 3.1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril, tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban 3.08 dólares al cierre anterior, hasta llegar a los 98.71 dólares el barril.

El Texas cerró ayer, viernes, un poco por encima de la clausura del lunes, cuando llegó a los 94.77 dólares. Aun así, en el acumulado de la semana avanzó un 8.6 %. El precio del WTI se encuentra en máximos no vistos desde 2022. Este viernes se cumplen 13 días desde que EEUU e Israel bombardearon Irán y éste escaló el conflicto a los países de la región en los que EEUU tiene bases militares.

El nuevo líder iraní anunció que el estrecho de Ormuz “debe seguir cerrado”.

Oro y bitcoin

La inestabilidad afecta también a la caída de los metales preciosos, de modo que el oro cae un 0.75 %, y la onza se encuentra en 5,086.1 dólares; mientras que la plata baja un 3.30 %, hasta los 82.31 dólares. El bitcóin sube un 2.02 %, y se encuentra en 71,598.1 dólares.