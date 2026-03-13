El recordatorio que deben tener en cuenta los turistas que viajan a República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana reiteró este viernes que intentar introducir o sacar cannabis del país constituye un delito grave que puede derivar en detención y enjuiciamiento.

La misión diplomática recordó que la marihuana es estrictamente ilegal en territorio dominicano tanto para uso recreativo como medicinal, bajo la Ley 50-88, que establece una política de tolerancia cero contra las drogas.

El comunicado enfatiza que las leyes locales se aplican de manera estricta, independientemente de la normativa vigente en algunos estados de EE.UU. “Incluso pequeñas cantidades pueden llevar al arresto”, señala la advertencia dirigida a turistas y residentes estadounidenses.

La Embajada subrayó que la legislación dominicana criminaliza la posesión, uso, cultivo y distribución de cannabis en cualquier cantidad, y exhortó a los viajeros a evitar portar productos derivados de la marihuana.

El recordatorio se enmarca en las acciones de prevención que realiza la misión diplomática para orientar a los ciudadanos estadounidenses sobre las leyes locales y evitar incidentes legales durante su estadía en el país.