Reportan liberación de 104 presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó ayer, domingo, que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

“Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy”, publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien indicó que la cifra se actualizó a las 20-00 hora local (00-00 GMT).