República Dominicana lleva su oferta a Guatemala

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de Guatemala.- EFE

República Dominicana promovió ayer, jueves, su variada oferta turística para los guatemaltecos, que visitan más a menudo la isla gracias a nuevas rutas aéreas con una frecuencia semanal de cuatro vuelos.

“El mercado guatemalteco ha experimentado un crecimiento maravilloso en los últimos años. En 2019 recibimos poco más de 9,000 turistas residentes en Guatemala y ya el año pasado cerramos en la vecindad de los 35,000 turistas”, contó a EFE la jefa de inteligencia del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Liliana Cruz. Las palabras de la funcionaria tuvieron lugar durante una visita de una comitiva dominicana al país centroamericano comandada por el ministro de Turismo dominicano, David Collado, con el objetivo de fortalecer relaciones con agentes de viajes.