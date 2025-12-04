República Dominicana y otros tres países piden respetar comicios Honduras

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de Panamá.- EFE

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que integran con Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, instó este miércoles a las autoridades de Honduras a garantizar “el pleno respeto a la voluntad popular" expresada en las urnas en los comicios de Honduras, así como actuar en apego a la Carta Interamericana Democrática de la OEA.

Los países de la ADD “tomamos nota de las informaciones sobre interrupciones ocurridas en el conteo de votos del reciente proceso electoral hondureño del domingo 30 de noviembre. Del mismo modo, reconocemos que el escrutinio ya se ha reanudado”, señaló un comunicado de la alianza difundido por la Cancillería de Panamá. En este contexto, los cuatro países exhortan al Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño “a continuar con el conteo de los votos.”