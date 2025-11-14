República Dominicana pacta con DEA combatir a los carteles

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La República Dominicana y la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) acordaron ayer enfrentar "con determinación" a los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles, designado organización terrorista por el país caribeño. Así se decidió durante una reunión entre el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la plana mayor de ese organismo y una misión de la DEA encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal; y Miles Aley; jefe adjunto de Operaciones Internacionales.

En el encuentro "se acordó reforzar la cooperación, equipamiento e intercambio de información en tiempo real para enfrentar con determinación los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles y otras estructuras vinculadas al grupo criminal que operan en la región", de acuerdo con un comunicado.