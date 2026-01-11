República Dominicana y siete países rachazan decreto de Xiomara Castro ordena recuento de votos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana rechazó junto a otros siete países de la región el decreto de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con el que ordena un recuento de los votos.

Castro aprobó y mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que ordena el recuento "voto por voto" de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las recientes elecciones presidenciales.

A continuación, el comunicado {integro de los países firmantes:

Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática.

Repudiamos también las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño.

Al mismo tiempo, reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia.

República Argentina

Estado Plurinacional de Bolivia

República de Costa Rica

República de Ecuador

República de Guatemala

República del Paraguay

República del Perú

República Dominicana