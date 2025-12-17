Tribunal Costa Rica
Respeta voto Congreso de fuero Chaves
“Ante la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad del Presidente Chaves, el TSE manifiesta que respeta la decisión política del Poder Legislativo, la cual, puede incorporar otro tipo de consideraciones”, indicó el tribunal.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) expresó ayer que respeta la decisión de la Asamblea Legislativa de mantener el fuero del presidente del país, Rodrigo Chaves, y anunció que suspende temporalmente la investigación contra el mandatario por presunta intromisión en asuntos político-electorales. “Ante la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad del Presidente Chaves, el TSE manifiesta que respeta la decisión política del Poder Legislativo, la cual, , puede incorporar otro tipo de consideraciones”, indicó el tribunal.