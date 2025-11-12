: Correo electrónico de Jeffrey Epstein revela que Donald Trump "sabía de las chicas"

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales, escribió en un correo electrónico de 2019 a un periodista que Donald Trump “sabía de las chicas”, según comunicaciones publicadas el miércoles, pero la Casa Blanca acusó rápidamente a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente.

Los correos electrónicos que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicos también incluyen uno que Epstein escribió en 2011 en el que decía que Trump había “pasado horas” en la casa de Epstein con una víctima de trata de personas.

Las revelaciones parecían diseñadas para suscitar nuevas preguntas sobre la amistad de Trump con Epstein y sobre cualquier conocimiento que pudiera haber tenido de lo que los fiscales califican como un esfuerzo de años por parte de Epstein para explotar a menores. El presidente republicano ha negado sistemáticamente tener conocimiento alguno de los presuntos delitos de Epstein y ha afirmado que puso fin a su relación hace años.

La versión del correo electrónico de 2011 publicada por los demócratas omitió el nombre de la víctima, pero los republicanos del comité dijeron más tarde que se trataba de Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de haberla obligado a tener encuentros sexuales con varios de sus amigos ricos y poderosos.

Esto es notable porque Giuffre, antes de morir a principios de este año, había insistido durante mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

En una declaración judicial, afirmó bajo juramento que no creía que Trump tuviera conocimiento alguno de la conducta inapropiada de Epstein con menores. Y en sus memorias, publicadas recientemente , describió haber conocido a Trump solo una vez, cuando trabajaba como empleada de spa en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Giuffre relató que su padre, quien también trabajaba en el club, le presentó a Trump. Lo describió como amable y dijo que se ofreció a ayudarla a conseguir trabajos de niñera con padres que trabajaban en el club. Otros miembros del personal doméstico de Epstein también declararon bajo juramento que, si bien Trump sí visitó la casa de Epstein, no lo vieron comportarse de manera inapropiada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de haber “filtrado selectivamente correos electrónicos” para “crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”.

Los mensajes forman parte de un lote de 23.000 documentos entregados por el patrimonio de Epstein al Comité de Supervisión. Su publicación reaviva una historia que ensombreció la presidencia de Trump durante el verano, cuando el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no publicarían documentos adicionales que los investigadores habían estado examinando durante semanas, decepcionando a los teóricos de la conspiración y a los investigadores aficionados en línea que esperaban nuevas revelaciones.

En un correo electrónico de 2019 dirigido al periodista Michael Wolff, quien ha escrito extensamente sobre Trump, Epstein escribió sobre Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En un correo electrónico del 2 de abril de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell, novia de Epstein, actualmente encarcelada por conspiración para participar en tráfico sexual, Epstein escribió: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre censurado) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy casi convencido”.

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

El nombre de la persona que supuestamente pasó tiempo con Trump fue tachado en el correo electrónico, pero los demócratas de la Cámara de Representantes la identificaron como una “víctima”.

Leavitt afirmó que la persona no identificada a la que se hace referencia en los correos electrónicos es Giuffre, quien acusó al entonces príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de haberla explotado sexualmente cuando era adolescente y que se suicidó en abril. Andrés, a quien el rey Carlos III despojó recientemente de sus títulos y expulsó de su residencia real tras semanas de presión para que actuara respecto a su relación con Epstein, ha rechazado las acusaciones de Giuffre y ha declarado no recordar haberla conocido.

Leavitt afirmó en un comunicado que Giuffre había “dicho repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad y que 'no podría haber sido más amable' con ella en sus limitadas interacciones”.

“Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre”, señala el comunicado. “Estas historias no son más que intentos malintencionados de desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente este engaño y la evidente distracción que supone para impedir la reapertura del gobierno”.

Giuffre hizo pública su historia después de que una investigación inicial concluyera con una condena de 18 meses de cárcel en Florida para Epstein, quien llegó a un acuerdo secreto para evitar un proceso federal declarándose culpable de cargos estatales relativamente menores por solicitar prostitución. Fue puesto en libertad en 2009.

En demandas posteriores, Giuffre declaró que era una joven empleada del spa de Mar-a-Lago cuando Maxwell la abordó en el año 2000.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica , han argumentado que nunca debió haber sido juzgada ni condenada por su papel en el reclutamiento de adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein. Cumple una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas después de ser interrogada en julio por el Fiscal General Adjunto Todd Blanche.

Epstein se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales.