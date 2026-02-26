Rubio defiende la captura Maduro

Publicado por AP Creado: Actualizado:

BASSETERRE, San Cristóbal y Nieves. AP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió ayer la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, declarando ante líderes caribeños —muchos de los cuales objetaron esa medida— que el país y la región están mejor a consecuencia de ello.

En su discurso ante los 15 jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves, Rubio desestimó las preocupaciones sobre la legalidad de la captura de Maduro el mes pasado planteadas por los vecinos insulares de Venezuela y otros países.

“Independientemente de cómo algunos de ustedes puedan haberse sentido respecto a nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les puedo decir esto, y se los diré sin ninguna disculpa ni aprensión: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas”, subrayó Rubio.

Rubio añadió que, desde la destitución de Maduro y la toma del sector petrolero de Venezuela por parte de Estados Unidos, las autoridades interinas de la nación sudamericana han logrado avances “sustanciales” al hacer “cosas que hace ocho o nueve semanas habrían sido inimaginables”.