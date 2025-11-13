Rubio: EEUU tiene derecho “operar en su hemisferio”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó ayer que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en "su hemisferio" y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio también afirmó que durante la reunión de ministros de Exteriores del G7, que concluyó este miércoles en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, no se trató la legalidad de los ataques de su país contra embarcaciones en el Caribe y en los que han muerto decenas de personas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe. "Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy", afirmó tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.

"No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego no pueden determinar como Estados Unidos defiende su seguridad nacional. EEUU está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el Trump está respondiendo en defensa de nuestro país", añadió.

Sugirió que la posición europea es hipócrita.

"Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE.UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema", dijo.