Ruby Rose acusa a la cantante Katy Perry de presunta agresión sexual

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La actriz australiana Ruby Rose anunció que ha presentado reportes policiales vinculados a sus acusaciones contra la cantante Katy Perry por presunta agresión sexual y que, a partir de ahora, dejará de pronunciarse en redes sociales sobre el caso mientras avance el proceso formal.

Así lo expresó el 14 de abril a través de Threads: "Para esta tarde, ya he concluido todos mis informes. Eso significa que ya no puedo comentar, republicar o hablar públicamente sobre ninguno de los casos ni sobre las personas involucradas".

“Va a parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, escribió. Además, señaló que este paso le permitirá iniciar un “proceso personal de recuperación y seguir adelante por el momento”.

Las acusaciones contra Katy Perry

Las declaraciones de Rose surgieron inicialmente el pasado 12 de abril, cuando publicó una serie de mensajes en Threads en los que acusó a Perry de haberla agredido sexualmente hace casi dos décadas en un club nocturno de Melbourne, Australia.

Según su relato, tenía “veintitantos” años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

“No me besó”, afirmó. “Vio que yo estaba ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su vagina en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité sobre ella”.

Rose también sostuvo que el hecho fue presenciado por varias personas y que existirían pruebas que respaldarían su versión.

En un inicio, la actriz se mostró reacia a llevar el caso a instancias legales. En respuesta a usuarios en redes sociales, indicó que no estaba interesada en presentar una denuncia. Sin embargo, esa postura cambió pocas horas después, cuando confirmó que había decidido acudir a las autoridades.

La actriz explicó que durante años optó por no hablar abiertamente del episodio ni denunciarlo, en parte porque no sabía cómo procesarlo. Incluso señaló que en el pasado llegó a relatarlo como una “historia graciosa de borrachera”, pese a la gravedad que ahora le atribuye.

También sugirió que mantuvo el silencio debido a interacciones posteriores con Perry, incluida una supuesta oferta de ayuda para obtener una visa estadounidense.