De la satisfacción al retraimiento: el mapa de las relaciones en Argentina

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Constanza Cilley/Latinoamérica21

En la Argentina contemporánea, las relaciones personales siguen ocupando un lugar central en la idea de bienestar. Sin embargo, datos de encuestas recientes muestran que no todas las personas pueden vivir sus vínculos del mismo modo. La posibilidad de sostener relaciones satisfactorias está cada vez más condicionada por factores estructurales como el tiempo disponible, la situación económica y el momento del ciclo vital. La calidad de los vínculos deja así de ser solo una cuestión personal y se convierte en una dimensión clave de la desigualdad emocional en la Argentina actual.

Las relaciones no son únicamente intercambios afectivos: funcionan como una infraestructura emocional que permite regular el estrés, atravesar la incertidumbre y construir sentido. En contextos de alta inestabilidad, estas infraestructuras se vuelven más frágiles y más exigentes de sostener. Tal como anticipó Zygmunt Bauman, los vínculos dejan de apoyarse en marcos colectivos estables y pasan a depender cada vez más del esfuerzo individual. A su vez, la experiencia de estar “solos juntos”, conceptualizada por Sherry Turkle, y la cultura emocional del autocontrol analizada por Eva Illouz resuenan con fuerza en los relatos recogidos por la investigación empírica.

Una encuesta nacional realizada por Voices! a población adulta a nivel nacional permite dimensionar este fenómeno. Al pedir a las personas que evalúen la calidad de sus relaciones personales en una escala de 1 a 10, un 63% declara altos niveles de satisfacción (puntajes 8 a 10), un 20% se ubica en valores intermedios (6 y 7) y un 16% expresa baja satisfacción (1 a 5). Aunque el promedio parece optimista, el dato revela que más de un tercio de la población no vive sus vínculos como una fuente clara y consistente de bienestar.

Las diferencias no son azarosas. La satisfacción relacional aumenta con la edad y es mayor entre quienes cuentan con más educación y mejores condiciones socioeconómicas. En contraste, los jóvenes aparecen como el grupo más expuesto: casi uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 24 años declara baja satisfacción, y más de la mitad queda fuera del segmento de alta satisfacción. Estos patrones muestran que la experiencia del vínculo está estructurada por recursos, trayectorias y etapas de la vida.

El análisis de las respuestas abiertas permite reconstruir distintos patrones relacionales, entendidos como entornos de vínculo con reglas, costos y equilibrios específicos.

Entre quienes declaran alta satisfacción se configura un patrón de estabilidad. Las relaciones son vividas como fuentes de apoyo, reciprocidad y continuidad. La familia y un círculo reducido de amistades aparecen como anclas emocionales, y la satisfacción se asocia a la capacidad de elegir y regular los vínculos sin que se transformen en una

carga. Como señalan algunos entrevistados: “Me siento apoyado y acompañado. Mi familia y mis amigos cercanos siempre están cuando los necesito”. Otro agrega: “Tengo un círculo chico, pero fuerte. Elijo con quién pasar mi tiempo y eso hace que mis relaciones sean más sanas”. En estos relatos, la estabilidad no se vincula con la cantidad de relaciones, sino con su calidad y manejabilidad.

En el segmento de satisfacción intermedia emergen patrones de desgaste. Las relaciones existen y son valoradas, pero se desarrollan bajo condiciones de presión cotidiana. La falta de tiempo, el cansancio persistente y la sobrecarga de responsabilidades reducen la posibilidad de presencia emocional. “Mis relaciones están bien, pero no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarles”, explica una persona. Otra sintetiza esta experiencia diciendo: “Hablo con gente, pero todo se siente apurado. Hay poco espacio para conversaciones más profundas”. Aquí no hay ruptura, sino erosión: vínculos que se sostienen formalmente, y menor disponibilidad emocional.

En los niveles más bajos de satisfacción se consolidan patrones de retraimiento. Los relatos están marcados por la soledad, la desconfianza y el agotamiento emocional. Las relaciones son percibidas como ausentes o decepcionantes, y el distanciamiento aparece como una forma de autoprotección. “Me siento muy solo. No tengo a nadie con quien realmente hablar”, expresa un entrevistado. Otro señala: “Dejé de confiar en la gente. Cuando los necesitás, no están”. En estos casos, retirarse del vínculo no es una elección deseada, sino una estrategia frente a experiencias reiteradas de frustración.

Las barreras que limitan la vida relacional ayudan a entender por qué estos patrones no se distribuyen de manera equitativa. En el total de la población, la falta de tiempo y el cansancio aparecen como obstáculos centrales, a los que se suman los costos económicos asociados a sostener la vida social y un clima de desconfianza que dificulta el encuentro. Estas barreras no impactan de igual modo en todos los grupos: las desigualdades socioeconómicas amplifican los costos materiales y emocionales de vincularse, cosa que afecta especialmente a quienes cuentan con menos margen de maniobra.

Cuando se observa el fenómeno por género, emergen barreras específicas. Entre las mujeres, el cuidado de otros —hijos, familiares mayores, personas dependientes— limita de manera significativa el tiempo y la energía disponibles para sostener relaciones propias. A esta sobrecarga se suma la inseguridad en el espacio público, que restringe horarios, desplazamientos y posibilidades de encuentro. En estos casos, el debilitamiento del vínculo no responde a desinterés, sino a condiciones estructurales que distribuyen de manera desigual el trabajo emocional y relacional.

Entre los jóvenes, las barreras materiales y de tiempo también están presentes y con fuerza, especialmente en un contexto de precariedad e incertidumbre. Sin embargo, en sus relatos aparece además una dimensión específica: la falta de ganas. Esta expresión no reemplaza a las otras barreras, sino que las condensa. Remite a cansancio emocional, saturación de demandas y dificultad para sostener vínculos que se perciben como exigentes. A ello se suma la percepción de una escasez de espacios públicos de

encuentro y un clima de polarización que vuelve más complejo sentirse cómodo en lo colectivo. El resultado es una experiencia relacional más frágil, marcada por el repliegue y una selectividad extrema.

La literatura sobre capital social ha mostrado que la confianza interpersonal no es solo un recurso privado, sino un componente central de la vida democrática. Como señaló Robert Putnam, la calidad de los lazos cotidianos incide en la disposición a cooperar, asociarse y participar en lo público. Cuando los vínculos se experimentan como desgaste o riesgo, no solo se retrae la esfera íntima: también puede disminuir la energía disponible para la acción colectiva, la participación comunitaria y el diálogo social. La desigualdad emocional, en este sentido, no es únicamente afectiva: puede traducirse en desigualdad cívica.

Leído en conjunto, este mapa muestra que la satisfacción con las relaciones personales no depende únicamente de la voluntad individual. Es también una expresión de desigualdad social. Cuando el bienestar relacional exige cada vez más autogestión, no todas las personas parten del mismo punto ni cuentan con las mismas condiciones para sostener vínculos que cuiden, acompañen y den sentido.

Si las relaciones funcionan como una infraestructura central del bienestar, una sociedad en la que vincularse se vuelve, para muchos, una experiencia de desgaste o repliegue que enfrenta costos que trascienden lo individual. No se trata únicamente de malestar privado, sino de una fragilización del tejido social que puede afectar a la cooperación, la confianza y la calidad de la vida democrática.