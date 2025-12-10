Seis heridos en incendio Nueva York

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

Al menos seis personas resultaron levemente heridas en el aparatoso incendio que se propagó ayer en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side, en Manhattan (Nueva York). El fuego se inició alrededor de las 8-20 de la mañana hora local (13-20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

En total, tres residentes y tres bomberos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por heridas leves, recoge la cadena CBS.