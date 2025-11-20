Sheinbaum advierte que quien «convoca a intervención extranjera» en México “se equivoca”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves, durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, la soberanía del país y aseguró que «se equivoca» quien convoque «a una intervención extranjera».

“El que convoca a una intervención extranjera se equivoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles se equivoca”, apuntó durante su discurso, al encabezar el desfile militar en el Zócalo de Ciudad de México.

Además, afirmó que su gobierno no se va a someter “a los intereses de quienes antes ostentaban poder, ni a ningún gobierno o interés extranjero”.

Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, evocó el levantamiento de 1910 como una gesta que rechazó la injusticia y cimentó los derechos sociales, la democracia y la soberanía.

Claudia Sheinbaum, habla este jueves durante el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de México (México).EFE/José Méndez

Recordó, en este sentido, que la Revolución mexicana surgió en resistencia al régimen de Porfirio Díaz (1876-1911), que sostuvo un “autoritarismo basado en la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo”, mientras entregaba recursos naturales a empresas extranjeras y mantenía a comunidades indígenas en condiciones de despojo y explotación.

La mandataria trazó un recorrido histórico desde el surgimiento del antirreeleccionismo encabezado por Francisco I. Madero, el estallido del movimiento armado el 20 de noviembre de 1910, hasta el golpe de Estado de 1913 y el asesinato del presidente Madero (1911-1913) y el vicepresidente José María Pino Suárez, en el que señaló la intervención del embajador estadounidense del momento, Henry Lane Wilson.

“Esa injerencia extranjera, sumada a la traición interna, culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez, un crimen que abrió uno de los capítulos más dolorosos y violentos de la historia de México”, sostuvo.

También recordó la resistencia posterior encabezada por Venustiano Carranza, y los ejércitos de Emiliano Zapata, en el sur, y Francisco Villa, en el norte; y el proceso que culminó en la Constitución de 1917, a la que definió como “la más avanzada del mundo en justicia social”, por reconocer derechos laborales, agrarios, educativos y la soberanía sobre los recursos naturales.