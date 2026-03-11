SIP dice libertad prensa sufrió deterioro "dramático" en 2025

Publicado por AP Creado: Actualizado:

BOGOTÁ.- AP

La libertad de prensa en las Américas sufrió en 2025 un deterioro “dramático” y fue uno de los peores de los últimos seis años para el ejercicio del periodismo, advirtió el martes la Sociedad Interamericana de Prensa tras evaluar las condiciones del oficio en 23 países de la región.

“Se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región con homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en naciones como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela", advirtió la SIP en el informe del Índice de Chapultepec de 2025.

Se trata de una medición anual, disponible desde 2020, que categoriza los países según las condiciones de su libertad de expresión.

Venezuela y Nicaragua son considerados “sin libertad de expresión”, según el informe actual, mientras que se encuentran en la franja de “alta restricción” Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

Estados Unidos fue clasificado como un país “en restricción”, en el que la libertad de expresión y de prensa tuvo un “deterioro significativo”.

Agresiones.-

En 2025 se registraron 170 agresiones a periodistas en Estados Unidos, agregó el informe, que subrayó su preocupación por los ataques durante la cobertura de procedimientos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El índice, que se mide en una escala de 0 a 100 puntos, registró en 2025 un promedio de 47 en las Américas, el nivel más bajo desde que el barómetro comenzó a elaborarse hace seis ediciones. La SIP aseguró que el deterioro en la región no discrimina ideologías en un ambiente de “radicalización política" e indicó que “los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta".