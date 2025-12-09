Sismo 7.5 en Japón deja 23 heridos y provoca tsunami

Publicado por AP Creado: Actualizado:

TOKIO.- AP

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió la costa norte de Japón el lunes por la noche, hiriendo a más de 20 personas y provocando un tsunami de hasta 70 centímetros (28 pulgadas) en comunidades de la costa del Pacífico, informaron las autoridades.

El gobierno japonés aún estaba evaluando los daños del tsunami y el sismo nocturno, que ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche (1415 GMT) en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu en Japón. “Nunca he experimentado un temblor tan fuerte”, dijo Nobuo Yamada, propietario de una tienda de conveniencia, a la emisora pública NHK en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, agregando que “afortunadamente” las líneas eléctricas seguían funcionando en su área.

Se midió un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, justo al sur de Aomori, y niveles de tsunami de hasta 50 centímetros se registraron en otras comunidades costeras de la región, de acuerdo con la agencia.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que 23 personas resultaron heridas, incluyendo una de gravedad.