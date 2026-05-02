Spirit Airlines cierra sus operaciones tras 34 años: ¿qué pasará con los pasajeros?

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Spirit Airlines, una entremaliada empresa emergente que sacudió a la industria con sus anuncios irreverentes y tarifas de descuento profundos, anunció el sábado que ha cerrado tras 34 años.

La aerolínea ultralow cost, que en su día operaba cientos de vuelos diarios en sus brillantes aviones amarillos y empleaba a unas 17.000 personas, dijo que había "iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato."

La aerolínea informó en su página web que todos los vuelos han sido cancelados y que el servicio de atención al cliente ya no está disponible.

"Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo ultra-económico en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos poder atender a nuestros huéspedes durante muchos años", decía el anuncio.

La empresa informó a los clientes que podían esperar reembolsos, pero que no habría ayuda para reservar viajes con otras aerolíneas.

La administración Trump había considerado un rescate gubernamental para el negocio, que estaba corto de liquidez, para evitar que quebrara, pero no se llegó a un acuerdo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los viajeros reservados en vuelos de Spirit podrían acceder a precios especiales en un grupo de otras aerolíneas por un tiempo limitado, y que otras aerolíneas ayudarían a los pilotos y auxiliares de vuelo de Spirit a regresar a sus ciudades de origen. En un comunicado, dijo que los viajeros podrían consultar con su compañía de tarjetas de crédito o con la póliza de seguro de viaje sobre los reembolsos.

Trump había planteado la idea de un rescate la semana pasada después de que la aerolínea se viera enmersada en un proceso de bancarrota por segunda vez en menos de dos años, con los precios del combustible para aviones disparándose debido a la guerra de Irán.

Hasta la tarde del viernes, el presidente Donald Trump había dicho que "lo estamos viendo" y había presentado a la empresa presupuestaria una "propuesta final" para una adquisición financiada por los contribuyentes.

Spirit ha tenido dificultades financieras desde la pandemia de COVID-19, lastrada por el aumento de los costes operativos y el aumento de la deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, Spirit había perdido más de 2.500 millones de dólares desde principios de 2020.

La aseguradora de presupuesto volvió a solicitar protección contra la bancarrota en agosto de 2025, cuando informó de tener 8.100 millones de dólares en deudas y 8.600 millones en activos, según documentos judiciales.

La Casa Blanca había culpado a la administración del presidente Joe Biden por la precaria situación financiera de Spirit. Biden, demócrata, se opuso a una propuesta de fusión entre Spirit y JetBlue en 2023. El sábado, funcionarios de la administración Trump acudieron a las redes sociales para amplificar las voces de críticos conservadores que culpaban a Biden por la caída de Spirit.

Los partidarios de un rescate, incluidos sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de la plataforma de Spirit, afirmaron que un colapso dejaría a miles de estadounidenses sin trabajo y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia aérea y aumentar las tarifas aéreas. Unos 17.000 empleos podrían verse afectados, según el abogado de Spirit Marshall Huebner.

Los viajeros con presupuesto limitado y de ocio probablemente notarían más la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde la aerolínea tiene una gran presencia como Las Vegas y las ciudades de Florida de Fort Lauderdale y Orlando.

La aerolínea transportó alrededor de 1,7 millones de pasajeros nacionales en febrero, aproximadamente medio millón menos que en el mismo mes del año anterior, según la empresa de análisis de aviación Cirium. Spirit también ha reducido drásticamente su capacidad, con aproximadamente la mitad de asientos disponibles este mes que en mayo de 2024.