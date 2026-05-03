Spirit Airlines: consejos para recuperar tu reembolso tras el colapso de la aerolínea

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El colapso de Spirit Airlines, con sede en Estados Unidos, podría marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera.

Pero si te has quedado atrapado en su ya desaparecido horario de vuelos, aquí tienes algunas cosas que debes saber para llegar a casa y estar completo.

"Tarifas de rescate", precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora están lanzando ofertas para salvar a sus viajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están limitando o reduciendo los precios de los billetes para que la gente pueda reservar nuevos vuelos.

La ventana para este acuerdo es limitada, que prioriza a los viajeros que ahora están varados y necesitan encontrar una nueva forma de llegar a su próximo destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible en persona en el mostrador de billetes del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el Departamento de Transporte de EE. UU. Mientras tanto, United permite este tipo de reservaciones hasta por dos semanas, a las que se puede acceder online.

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan encontrar una alternativa a la aerolínea de coste ultra bajo, American, Allegiant, Frontier y Delta anunciaban tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit volaba antes.

Muchos anuncios de empresas incluyen mapas que muestran dónde se solapaban sus rutas con Spirits, lo que puede ayudar a acotar la búsqueda para encontrar un vuelo comparable.

"Spirit Airlines desempeñó un papel importante en ampliar el acceso a viajes asequibles y en llevar más tarifas bajas a más personas", dijo Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. "Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y miembros del equipo.

Recupera tu dinero en reembolsos

Spirit Airlines dijo que estaba preparada para una "liquidación ordenada" de sus operaciones y que procesará automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo reservado con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que hayan reservado a través de agencias de viajes externas deben dirigir las solicitudes de reembolso a dichos agentes.

Cualquier otra persona que haya conseguido su reserva mediante vales, crédito o puntos tendrá que esperar y ver cómo termina el proceso de bancarrota de Spirit.

Si hay dudas sobre si tu dinero aterrizará de forma segura de vuelta a tu cartera, hay otras formas de intentar recuperar tu dinero para el vuelo de Spirit que no haya tomado.

El DOT sugiere contactar con la compañía de tu tarjeta de crédito y ejercer tus derechos bajo la Ley de Facturación Justa de Crédito, solicitando una "devolución de cargo" por servicios no prestados.

Si contrataste un seguro de viaje o está incluido en la póliza y beneficios de tu tarjeta de crédito, llámales para ver si cubren "insolvencia" o "cesación del servicio".

El último recurso sería presentar una reclamación por bancarrota, pero las autoridades advierten que esta vía consume tiempo y dinero, y en última instancia solo puede resultar en un reembolso parcial.

La National Consumers League advirtió a los viajeros que conservaran toda la documentación que demuestre que estaban reservados para vuelos de Spirit, incluyendo recibos, confirmaciones de reserva, avisos de cancelación y cualquier correspondencia con la aerolínea. La organización sin ánimo de lucro también instó a los afectados a actuar de inmediato, ya que las compañías de tarjetas de crédito y seguros pueden tener plazos estrictos que pueden ser urgentes.

"No todos los clientes de Spirit deberían asumir que aparecerá automáticamente un reembolso", dijo John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude de la liga. "Cuando una aerolínea cierra tan de repente, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero."

Ampliación de capacidad y ventajas

American y United han dicho que están intentando ajustar su flota para poder ayudar a más pasajeros varados. American ha dicho que está considerando la posibilidad de captar aviones más grandes y United ha dicho que podría añadir vuelos adicionales en rutas donde coinciden con Spirit.

"Estamos revisando oportunidades para añadir capacidad adicional, incluyendo la utilización de aeronaves más grandes en rutas críticas — para apoyar al mayor número posible de pasajeros afectados", afirmó American en un comunicado de Airlines for America.

Southwest también anunció que ofrecerá una coincidencia de estatus, honrando a los miembros de Spirit con estatus Plata y Oro con su propio programa A-List.

La empresa de alquiler de coches Hertz también está anunciando ofertas para medios de transporte alternativos, ofreciendo vehículos de ida y hasta un 25% de descuento para quienes consideren que "la carretera podría ser el camino de vuelta más rápido a casa en situaciones como esta".

Soy empleado. Sácame de aquí.

Los miembros de la tripulación espiritual que estén atrapados en su destino deberían recibir beneficios de viaje en avión, incluyendo asientos auxiliares de repuesto cuando estén disponibles en la mayoría de las grandes aerolíneas.

American dijo: "Proporcionaremos transporte a los miembros del equipo de Spirit que hayan sido desplazados en un viaje de trabajo", según un comunicado de Airlines for America.

El DOT también indicó que las demás empresas están ofreciendo entrevistas preferenciales para agilizar la búsqueda de empleo de expilotos de Spirit, auxiliares de vuelo y otros empleados. American anunció que organizará eventos de reclutamiento para esos exempleados.