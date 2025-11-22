Subastada por 6,5 millones de euros una cámara de fotos Leica del papa Francisco

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una cámara de fotos que la marca Leica diseñó y regaló al papa Francisco en 2024 ha sido subastada este sábado en Viena por 6,5 millones de euros, que se dedicarán a obras de caridad por expreso deseo del pontífice, fallecido el pasado abril.

El aparato, del modelo M-A, es una creación exclusiva con un cuerpo revestido en blanco, en alusión a la vestimenta papal, y con varios grabados, entre ellos el lema de Francisco, 'Miserando atque Eligendo' (Lo miró con misericordia y lo eligió) o el escudo de armas del Vaticano.

Según la casa de subastas Leitz Photographica Auction, organizadora de la venta, el papa decidió que el importe de la subasta se destinara a obras de caridad.

El precio de salida, fijado en 30.000 euros, quedó rápidamente superado y llegó a los 150.000 euros ya en la puja en línea abierta hace unos días, más del doble de la valoración del aparato.

El director de la casa de subastas, Alexander Sedlak, aseguró a EFE que esta puja ha sido "la más emocionante en la historia de Leica".

"Esto demuestra que las cámaras Leica no son solo herramientas fotográficas, sino también artefactos históricos", afirmó Sedlak.

El fabricante alemán tiene una larga tradición de reservar números de serie redondos para figuras distinguidas, y entregó al pontífice argentino el ejemplar 5.000.000, acompañado del legendario objetivo Leica Noctilux-M 50mm f/1.2.

Esta cámara única se complementa con una caja de presentación diseñada exclusivamente para este equipo.

La puja duró casi diez minutos y se resolvió en una competida batalla entre dos compradores telefónicos no identificados, hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, cifra que fue recibida con un prolongado aplauso en la sala