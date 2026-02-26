Sube a 46 la cifra muertos por intensas lluvias Brasil

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Juiz de Fora, Brasil. EFE.

El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 46 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 21 desaparecidos, informaron ayer fuentes oficiales.

Los bomberos encontraron los cuerpos de 15 personas entre la pasada madrugada y la tarde de este miércoles en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.

En Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, se han registrado hasta el momento 40 fallecidos y aún se intenta dar con el paradero de 19 personas. El resto de víctimas se concentraron a unos cien kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá, que contabiliza al menos seis óbitos y dos desaparecidos. Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas. Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en 9 frentes de trabajo y han rescatado a 200 personas con vida en la región.

Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esta zona verde y montañosa del estado de Minas Gerais. Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras. Alrededor de 3.600 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.