Desastre
Sube a 46 la cifra muertos por intensas lluvias Brasil
Se han producido una gran cantidad de deslizamientos de tierra, y graves inundaciones que han anegado barrios enteros. Hay daños en las infraestructuras
Juiz de Fora, Brasil. EFE.
El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 46 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 21 desaparecidos, informaron ayer fuentes oficiales.
Los bomberos encontraron los cuerpos de 15 personas entre la pasada madrugada y la tarde de este miércoles en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.
En Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, se han registrado hasta el momento 40 fallecidos y aún se intenta dar con el paradero de 19 personas. El resto de víctimas se concentraron a unos cien kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá, que contabiliza al menos seis óbitos y dos desaparecidos. Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas. Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en 9 frentes de trabajo y han rescatado a 200 personas con vida en la región.
Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esta zona verde y montañosa del estado de Minas Gerais. Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras. Alrededor de 3.600 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.