Suben 33 muertos en ataques Israel

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza .- AP

Dos ataques israelíes sobre Jan Yunis, una ciudad del sur de Gaza, se cobraron la vida de cinco personas a primera hora del jueves, según funcionarios hospitalarios, lo que elevó a 33 el número de fallecidos en ataques aéreos en un período de unas 12 horas. La ofensiva es una de las más letales desde que el 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La renovada escalada se produjo después de que Israel reportó que sus soldados habían sido atacados en Jan Yunis el miércoles. El incidente no causó bajas y el ejército respondió con ataques, añadió.

Cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en Jan Yunis el miércoles por la noche y el jueves por la mañana mataron a 17 personas, incluyendo los de cinco mujeres y cinco niños, según funcionarios del hospital Nasser. En la Ciudad de Gaza, 16 personas, incluyendo siete menores y tres mujeres, fallecieron en dos ataques aéreos sobre un edificio, indicaron funcionarios del hospital Al-Shifa, en la parte norte de la urbe.