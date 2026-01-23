Suman más de 150 los presos políticos liberados Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

La liberación la madrugada del jueves de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, es la última de las más de 150 excarcelaciones que, según varias ONG, se han producido en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Fue entonces cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de “un número importante” de personas detenidas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha enmarcado estas excarcelaciones de presos políticos, que el Gobierno cifra en 400, en el “nuevo momento político” que asegura atraviesa su país, desde que el 3 de enero el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en una operación de las tropas de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores.

El paulatino proceso de liberaciones ha sido criticado por activistas y parientes que reclaman conocer una lista con los nombres de los liberados, que hasta el momento no se ha hecho pública.

Mientras EE.UU., que considera estas puestas en libertad como un “componente esencial” para lograr la “estabilidad” y la “normalidad”, cifra en 1.000 los presos políticos en Venezuela, diferentes organizaciones calculan que quedan todavía entre 700 y 900 reos de conciencia en las cárceles del país.

En una declaración a la prensa, el pasado 14 de enero, Delcy Rodríguez habló sobre un nuevo “momento político” que comienza para su país, y que vinculó con el objetivo que, según dijo, se trazó Maduro en diciembre pasado de “abrir espacios políticos".

Ley de Hidrocarburos.-

Por otro lado, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó ayer en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano. La legislación fue aprobada con “mayoría calificada evidente”, indicó el presidente del Parlamento.