Suman 3,428 muertes Irán; Trump dice cesa matanza

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó ayer, martes, a al menos 3,428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que “miles” más han resultado heridos.

La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3,379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que calificó de “mínimo absoluto”, ya que nuevos informes y testimonios “ilustran aún más la magnitud de la violencia". Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica.

Según datos recopilados por la organización, más de 10,000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas. La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG.

Trump: Matanza ha bajado.-

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esté miércoles que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes. “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”, afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.