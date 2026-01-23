Suspeden traslado dominicano a EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

La Corte Federal para el Distrito de San Juan suspendió ayer el traslado del inmigrante dominicano Martín Medina de la Cruz fuera de Puerto Rico y ordenó una audiencia de fianza, tal como solicitó mediante una demanda la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico. “Esta victoria envía un mensaje directo y claro al presidente Trump, a las autoridades federales y a las autoridades estatales que han sido cómplices de este patrón de violaciones. Las personas inmigrantes en Puerto Rico tienen derechos”, subrayó en un comunicado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La ACLU de Puerto Rico presentó una petición de 'habeas corpus' de emergencia el martes, y una moción urgente para paralizar el traslado de Medina de la Cruz, detenido el 18 de enero de 2026 en Puerto Nuevo, en San Juan.