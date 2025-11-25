Entre tensión y amenazas, general EU va Puerto Rico

Publicado por AP Creado: Actualizado:

San Juan.- AP

El jefe militar de Estados Unidos visitaba ayer, lunes, a las tropas estadounidenses en Puerto Rico y en un buque de guerra de la Marina en la región, donde Estados Unidos ha acumulado una flota inusualmente grande de destructores y ha estado atacando embarcaciones sospechosas de transportar droga.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente Donald Trump, iba acompañado por su principal asesor, David L. Isom. La oficina de Caine dijo en un comunicado que los hombres “interactuarán con los miembros del servicio y les agradecerán por su destacado apoyo a las misiones regionales”.

Esta es la segunda visita de Caine a la región desde que el Ejército de Estados Unidos comenzó a aumentar su presencia, que ahora incluye el portaaviones más avanzado de la nación. Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvieron a Puerto Rico en septiembre, después de que barcos que transportaban a cientos de marines llegaron para lo que los funcionarios dijeron que era un ejercicio de entrenamiento.

Hegseth dijo entonces que los marines desplegados estaban “en la primera línea de defensa del territorio estadounidense”. La visita de Caine esta semana se produce mientras Trump sopesa una acción militar contra Venezuela.