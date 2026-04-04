La Tierra como nunca la habías visto: revelan primeras imágenes desde la nave Orion rumbo a la Luna

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La misión Artemis II, que inició su histórico viaje de 10 días hacia la órbita lunar, ya comienza a dejar imágenes impactantes: la NASA publicó las primeras fotografías de la Tierra vistas desde la nave Orion.

Las imágenes, captadas el pasado 2 de abril por el comandante de la misión, Reid Wiseman, muestran al planeta en todo su esplendor, envuelto en remolinos de nubes blancas y tonos azules intensos, con una delgada línea verde en la parte superior de la atmósfera, atribuida a una aurora.

En otra de las tomas, la Tierra aparece como un disco completo, destacando su característico azul pálido con nubes arremolinadas. También se distingue una gran masa terrestre correspondiente a África, mientras que la península ibérica se percibe iluminada en el borde del planeta.

Un tercio de la Tierra asomando por la ventana de la cápsula de OriónNASA

Una vista única desde el espacio

Según la descripción de la NASA, en una de las imágenes se observa apenas un tercio de la Tierra asomando por la ventana de la cápsula. A pesar de ocupar solo una fracción del encuadre, el planeta resalta como el objeto más brillante.

Imágenes de la división entre la noche y el díaNASA

El contraste con el interior oscuro de la nave permite apreciar detalles como el marco reforzado de la ventana y algunos componentes del módulo, lo que refuerza la sensación de estar observando nuestro planeta desde una perspectiva única.

En la parte inferior derecha, el sol ilumina la extremidad del planeta, detalla la NASANASA

Sobre la misión Artemis II

La misión despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, y marca el primer vuelo tripulado de prueba del programa Artemis.

La Tierra en todo su esplendor vista desde la nave OrionNASA

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes orbitarán la Luna durante aproximadamente diez días antes de regresar a la Tierra.

Esta misión es clave, ya que servirá para validar tecnologías esenciales con miras al próximo paso: llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar en Artemis III.