Tiroteo deja dos adolescentes muertos y 10 heridos en Texas

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La policía solicita la ayuda del público para identificar a los sospechosos de un tiroteo en una fiesta en Amarillo, Texas, que causó la muerte de dos adolescentes y dejó heridas a otras 10 personas.

Las autoridades de la ciudad dicen que buscan a dos personas que abrieron fuego en un complejo de apartamentos alrededor de las 2 de la madrugada. y piden a los vecinos que revisen el timbre y las cámaras de vigilancia en busca de cualquier actividad inusual en esa época. No se revelaron detalles sobre el motivo.

Un vídeo de vigilancia publicado por la policía muestra a dos sospechosos abriendo fuego en el exterior de un apartamento. Siguen gritos y alaridos, luego se oyen más disparos.

"Cuando miré y salí fuera, era un caos total", contó el vecino Phillip Thrasher a KTVT-TV. "Quiero decir, había niños corriendo por todas partes, gritando y corriendo. Ni siquiera sabían a dónde huían, ¿sabes? Y luego aparecieron madres y padres que acudieron a rescatar a sus hijos. Los que podían, los que no, estaban tan molestos. Quiero decir, no podías hacer nada."

La policía de Amarillo informó que dos adolescentes, de 16 y 17 años, murieron y otros 10 resultaron heridos. No se revelaron las condiciones de los heridos.

"La investigación sobre los hechos de esta mañana ha identificado que los sospechosos tienen una relación con el lugar objetivo y que uno de los ocupantes de la fiesta los conocía", dijo el jefe de policía Thomas Hover en un comunicado el sábado.

La policía dijo que las personas implicadas habían estado en una fiesta en otro lugar y se les pidió que se marcharan, para luego acudir al complejo donde ocurrió el tiroteo.

El domingo se dejaron mensajes telefónicos para las autoridades policiales y la dirección del complejo de apartamentos, situado cerca de la Interestatal 40, a unos 6 millas (10 kilómetros) al oeste del centro de Amarillo.

Hover dijo que la policía había aumentado el personal de patrulla después de que disparos separados murieran a seis personas en Amarillo el 22 de marzo.