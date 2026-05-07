Tomasina Sosa recibe respaldo de sectores del PRM y la comunidad en Pennsylvania

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La líder comunitaria Tomasina Sosa reafirmó que continúa firme en su candidatura a la Secretaría General de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el estado de Pennsylvania, destacando el respaldo recibido por diversos sectores del partido y la comunidad.

Sosa, reconocida por su trabajo dentro de la diáspora dominicana, señaló que su decisión de mantenerse en la contienda responde al llamado de compañeros y dirigentes que valoran su compromiso, liderazgo y cercanía con las bases.

“Esta candidatura no es solo mía, es el reflejo del sentir de muchos compañeros que creen en una dirección más organizada, participativa y enfocada en resultados”, expresó.

La aspirante agradeció el apoyo recibido en distintas regiones del estado, en especial de la Región 1 y Región 3 de Pennsylvania, así como de organizaciones comunitarias y representantes estatales que han manifestado su confianza en su liderazgo.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la estructura del partido en el exterior, promoviendo la unidad, el respeto entre compañeros y el crecimiento institucional.

Con esta declaración, Sosa consolida su posición dentro del proceso interno del PRM en Pennsylvania, proyectándose como una de las figuras con mayor respaldo dentro de la base partidaria.