Tres cardenales critican política Trump con Venezuela, Ucrania y Groenlandia

Tres cardenales católicos estadounidenses de alto rango criticaron este lunes la política exterior del presidente de EEUU, Donald Trump, después de los últimos acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia, y le pidieron que la replantee para que “respete y promueva el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y la mejora de la dignidad humana en todo el mundo".

El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago; el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington; y el cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., arzobispo de Newark, abogaron en un comunicado, que menciona a Venezuela, Ucrania y Groenlandia, por una “política exterior genuinamente moral” para su país.

“Renunciamos a la guerra como instrumento para intereses nacionales estrechos y proclamamos que la acción militar debe considerarse solo como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional”, afirmaron. El cardenal McElroy aseguró que la deriva a la que la Administración de Trump ha dirigido las relaciones exteriores ignora “la solidaridad entre las naciones y la dignidad de la persona humana” y provoca un “inmenso sufrimiento en el mundo y un ataque catastrófico a la paz". Aseguraron que su país se sumió “en el debate más profundo y candente sobre los fundamentos morales de sus acciones desde el final de la Guerra Fría". “Los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia han planteado cuestiones básicas sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz”, apuntaron. Los líderes católicos lamentaron que “los derechos soberanos de las naciones a la autodeterminación parecen demasiado frágiles” y alertaron de que “la construcción de una paz justa y sostenible” se está “reduciendo a categorías partidistas que fomentan la polarización y las políticas destructivas". “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones que condenan a millones de personas a vivir atrapadas permanentemente al margen de la existencia”, comentó el cardenal Cupich.

“El debate de nuestra nación sobre los fundamentos morales de la política EU se ve afectado por la polarización, el partidismo y los intereses económicos y sociales estrechos. El papa León nos ha dado el prisma a través del cual elevarlo a un nivel mucho más alto”, concluyeron.