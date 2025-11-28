Trump anuncia muerte de agente de Guardia Nacional

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami. EFE.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer la muerte de una agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles junto con un compañero que está en estado crítico.

El mandatario reveló el fallecimiento de Bekcstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas en la que también expuso que “está en condición seria” el presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien llamó “un monstruo salvaje". “Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, acaba de fallecer”.