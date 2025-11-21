Trump baja aranceles a productos de Brasil

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

São Paulo.- EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó ayer, jueves, su felicidad después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, eliminara el arancel extra del 40 % sobre diversos productos brasileños. "Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los aranceles que había aplicado a ciertos productos brasileños", afirmó el líder progresista durante su discurso en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil de São Paulo.

El mandatario se mostró orgulloso de no haber respondido en caliente cuando en julio pasado Trump decidió imponer una tarifa adicional de hasta el 50 % sobre gran parte de las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos.

"Cuando el presidente de EE.UU. decidió imponer súper tarifas al mundo entero, todos entraron en crisis y se pusieron nerviosos", pero "yo no suelo tomar decisiones cuando tengo 39 grados de fiebre, espero a que me baje", explicó.

"Porque si uno toma decisiones con la fiebre muy alta, va a cometer errores", añadió. El Gobierno de Trump anunció este jueves que revocó los aranceles del 40 % adicional vigentes desde agosto pasado sobre ciertos productos brasileños, entre ellos la carne, el café y las frutas.