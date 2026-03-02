Trump pide Guardia de Irán que se rinda

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó ayer a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará “una muerte segura".

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable”, declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Según dijo, “todo” el mando militar de Irán “ha desaparecido” y muchos de ellos “quieren rendirse para proteger sus vidas"- “Quieren inmunidad".

Adelantó que las operaciones continúan “con toda su fuerza” y así lo harán “hasta que se alcancen todos los objetivos". Trump defendió estas acciones como “necesarias” para garantizar la seguridad de los estadounidenses.