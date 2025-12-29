Trump y Zelenski dicen hay avances; no cierran pacto

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron ayer un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten “cuestiones espinosas” por resolver.

El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.

A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del "95%”, del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones “espinosas” por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.

En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” compuesto por los principales colaboradores del presidente Trump para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania “en las próximas semanas". Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.

El Kremlin, por su lado, indicó que en la llamadade ayer con Trump, Putin “accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".