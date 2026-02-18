¿Tuviste problemas para acceder a YouTube? No fue tu internet…

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma de videos YouTube presentó una caída este martes, según reportaron usuarios a través de la red social X y el portal especializado Downdetector.

De acuerdo con Downdetector, más de 300 mil personas notificaron fallos en las últimas 24 horas. Entre los problemas más frecuentes se encontraban dificultades para acceder a la aplicación y al sitio web.

En X, además de reportar las interrupciones del servicio, muchos usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre la situación.

Hasta el momento, la plataforma no ha informado las causas de la falla. No obstante, el servicio ya opera con normalidad.

Se recuerda que fue el 15 de octubre de 2025 la aplicación también experimentó interrupciones en su funcionamiento a nivel global.