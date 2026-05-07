UE acuerda prohibir "desnudar" con Inteligencia Artificial sin el consentimiento de las personas

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Los estados miembros y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo el jueves para prohibir en la Unión Europea (UE) las herramientas de inteligencia artificial que pueden "desnudar" a personas sin su consentimiento.

Europa dice basta a la humillación digital y prohíbe las herramientas de inteligencia artificial que permiten "desnudar" a las personas sin su consentimiento.

El Parlamento Europeo y los 27 países que integran la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para impedir su comercialización.

A principios de año, las redes sociales se llenaron de imágenes falsas, pero hiperrealistas ("deep fakes"), de carácter sexual. Muchos menores se contaban entre las víctimas.

Pero también se vio afectada la mismísima primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuya foto fue manipulada para hacerla aparecer en ropa interior.

Meloni denunció la difusión de fotos falsas con su imagen generadas por IA y lo calificó como una "herramienta peligrosa".

La nueva prohibición se dirige a los sistemas que permiten crear imágenes, videos y sonidos de carácter pedopornográfico, o que representan las partes íntimas de una persona identificable, o la muestren participando en actividades sexuales, sin su consentimiento.

Muchas de estas imágenes habían sido generadas por Grok, un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa que lidera el magnate estadounidense Elon Musk.

La Comisión Europea empezó por abrir una investigación contra la red social X.