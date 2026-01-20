UE baraja opciones frente plan Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Bruselas.- EFE

La Unión Europea (UE) se debate entre la vía diplomática o las represalias ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que no acepten su plan para hacerse con Groenlandia, y celebrará una cumbre extraordinaria este jueves para discutir estas opciones. Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a la isla y añadió que los subirá hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Los Veintisiete comenzaron el domingo a estudiar su respuesta a la escalada de las tensiones en las relaciones transatlánticas en torno a Groenlandia, y ayer se confirmó la convocatoria de una reunión.