A US 88.13 cierra el petróleo de Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó ayer, lunes, un 10 %, hasta 88.13 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán. Al cierre de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo restaban 10 dólares con respecto a la jornada anterior.

En lo que respecta al estrecho de Ormuz, afirmó que éste reabrirá “pronto” si las negociaciones tienen éxito. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la semana pasada que ya empezó a sacar al mercado “los volúmenes iniciales” de las estratégicas de crudo, que fueron revistas ligeramente al alza de los 400 iniciales a los 426 millones de barriles . Por su parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética.

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El oro y el bitcón.-

El oro, después de haber bajado a 4,100 dólares la onza, lo que suponía un descenso cercano al 9 %, reducía sus pérdidas hasta el 1.42 % y se negociaba a 4,428 dólares. La plata subía el 0.49 y se cambiaba a 68.28 dólares, aunque llegó a bajar más del 10 %, hasta 61 dólares. El bitcóin también se recuperaba, subía el 3.96 % y se cambiaba a 70,874 dólares.