A US$ 98.07 cierra el petróleo Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes un 2.78 %, hasta los 98.07 dólares el barril, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que el alto el fuego con Irán es “increíblemente frágil".

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 2.65 dólares respecto al cierre anterior. Por otro lado, Trump confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos.

Según la cadena CBS, la suspensión, que necesita la aprobación del Congreso, le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) explicó que la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado una pérdida de 14 millones de barriles diarios, cerca del 13.5 % del consumo total global medio que estima para este año.

Oro y bitcóin

Mientras que el oro ascendió a 4,744 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1781 dólares y el bitcóin subía a 81,882 dólares.