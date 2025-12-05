Vaticano rechaza mujeres sean ordenadas diáconos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una segunda comisión de estudio del Vaticano cuestiona que las mujeres no deben ser ordenadas como diáconos, lo que representa otro revés para las católicas que esperan algún día poder presidir bodas, bautismos y funerales.

El jueves, el Vaticano tomó la inusual medida de publicar una síntesis de las conclusiones de la comisión, entre ellas, los votos de los miembros sobre preguntas teológicas específicas. El informe dejó abierta la posibilidad de un estudio adicional, pero propuso en su lugar la creación de nuevos ministerios laicos para mujeres fuera del diaconado.

Los diáconos son ministros ordenados que realizan muchas de las mismas funciones que los sacerdotes, presidiendo bodas, bautismos y funerales. Pueden predicar, pero no pueden celebrar la misa.

Para los seminaristas varones, el diaconado es un ministerio transitorio en su camino a la ordenación como sacerdotes. Los hombres casados ??también pueden ser ordenados como diáconos permanentes. Las mujeres no tienen esa posibilidad, aunque los historiadores dicen que las mujeres sirvieron como diáconos en la iglesia cristiana primitiva.

En 2016, el papa Francisco ordenó una primera comisión de estudio sobre el tema tras una solicitud de la organización coordinadora de las órdenes religiosas femeninas del mundo. Después de que esa comisión aparentemente no lograra llegar a un consenso, Francisco creó una segunda comisión de estudio en 2020, nombrada por su presidente, el cardenal Giuseppe Petrocchi, que publicó su informe el jueves. Petrocchi concluyó que actualmente existen dos escuelas de pensamiento teológico irreconciliables sobre la cuestión.

El papa León XIV ordenó la publicación del informe de síntesis de Petrocchi, y eso podría sugerir que, para él, el tema ahora está cerrado.