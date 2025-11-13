Venezolanos siguen sin alteraciones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La cotidianidad en Venezuela prosiguió sin alteraciones ayer, con la continuación de las actividades educativas y laborales y el tránsito habitual de vehículos y de personas en las calles, un día después de la llegada del mayor portaaviones de EEUU al Caribe, como parte de un despliegue militar que Caracas ve como una "amenaza".

El comercio también siguió su ritmo habitual, con sus espacios ya decorados con elementos de la Navidad, una festividad que comenzó oficialmente el pasado octubre en el país por decisión de Maduro.