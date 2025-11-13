Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Pese a portaaviones

Venezolanos siguen sin alteraciones

En sus quehaceres

En sus quehaceresAP

Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

La cotidianidad en Venezuela prosiguió sin alteraciones ayer, con la continuación de las actividades educativas y laborales y el tránsito habitual de vehículos y de personas en las calles, un día después de la llegada del mayor portaaviones de EEUU al Caribe, como parte de un despliegue militar que Caracas ve como una "amenaza". 

El comercio también siguió su ritmo habitual, con sus espacios ya decorados con elementos de la Navidad, una festividad que comenzó oficialmente el pasado octubre en el país por decisión de Maduro.

Sobre el autor

EFE

tracking