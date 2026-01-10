Venezuela entrará a un nuevo capítulo con EE.UU.: Delcy Rodríguez dice que diplomacia será la clave

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que su respuesta al ataque de EE.UU. contra Venezuela «será en el ámbito de la diplomacia», el escenario donde ambos países se verán «cara a cara», después de que su Gobierno anunciara que se evalúa la apertura de embajadas con Washington.

«Nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia y lo dije: nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela», declaró Rodríguez tras reiterar que ambos países están explotando canales para la reapertura de sus legaciones.

Durante una jornada social en hospitales, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que estos contactos también buscan encontrar vías para insistir en la que denominó «agresión» de EE.UU. contra Venezuela, luego del ataque perpetrado el pasado sábado por parte de tropas estadounidenses que dejó al menos 100 muertos y culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

«Proceso exploratorio»

Horas antes, en un comunicado, la administración chavista anunciaba el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del «secuestro» de Maduro y su esposa.

Una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. está ya en Caracas, para hacer «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática», según ha confirmado a EFE el Gobierno estadounidense.

De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las «labores correspondientes», según el comunicado, que no precisa más detalles ni la fecha de ese viaje.

La embajada norteamericana, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Reunión de Trump con el Gobierno interino de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece «ser un aliado» de Washington y que probablemente «seguirá siéndolo».

«En este momento parecen ser un aliado, y creo que seguirá siéndolo. Y no queremos que Rusia esté allí. No queremos que China esté allí (en Venezuela)», declaró Trump preguntado por la relación con Caracas durante una reunión con directivos de compañías petroleras.

Según el líder republicano, las autoridades del país caribeño hicieron «lo correcto» al cooperar con EE.UU. tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado por fuerzas estadounidenses.

«Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola», añadió en referencia a una potencial nueva incursión en el país venezolano, que ya el estadounidense había descartado horas antes.

«Nos llevamos extremadamente bien con el pueblo de Venezuela, tanto con la población en general como con quienes gobiernan el país», agregó el mandatario.

Además, Trump adelantó que seguramente se reúna «muy pronto» con representantes del Gobierno interino venezolano.

«Probablemente me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto. Aún no lo hemos programado, pero la relación que tenemos con quienes gobiernan Venezuela es muy buena».